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İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

AA | 19.06.2018 - 10:11..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ile Torbalı, Dikili, Urla ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 12 gözaltı

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