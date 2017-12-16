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İzmir'de toplu ulaşıma zam yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 10 zam yapılmasını kararlaştırdı.

AA | 16.12.2017 - 11:19..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

zam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı üçüncü oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

Yapılan oylamada yıl başından itibaren toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, 1 Ocak 2018'den itibaren İzmir'de tam bilet 2,86 liraya, 60-65 yaş vatandaşlar ve öğrenciler için biniş bedeli 1,65 liraya, öğretmen bilet fiyatları da 2,20 liraya yükseltildi.

Oturumda söz alan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Bilal Doğan, kent içi ulaşımda yapılan yüzde 10 zamma tepki gösterdi.

"BU ZAMMIN ARKASINDA ART NİYET VAR"

İzmir'de ulaşım zararlarının zamla kapatılmaya çalışıldığını belirten Doğan, "Başarısız ESHOT Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi halka eziyet etmektedir. Su ve otopark zamları almış başını giderken bir darbe de ulaşım alanında geldi. Bu zammın arkasında art niyet var." dedi.

Doğan, Anadolu'da aynı ulaşım hizmetini verip, ulaşım zararını göze alarak indirim yapan ya da zam yapmayan belediyelerin olduğunu vurguladı.

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