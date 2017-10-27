İzmir'de trafik kazası: 2 polis şehit oldu

İzmir'de, Konak'tan Bornova yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez araçtan yola savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öğe ve Hakyimez'in kaza yerinde şehit oldukları belirlendi.

3 POLİS AĞIR YARALI

Araçta bulunan ve kazada yaralanan polis memurları 24 yaşındaki Enis Davarcı ve 25 yaşındaki Sinan Şentürk Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, 25 yaşındaki Hüseyin Kurnaz ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. 3 yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.