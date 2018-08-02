İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı

58 yaşındaki Ruhan Orhan yönetimindeki 35 ATN 30 plakalı minibüs ile Aliağa yönünden Bergama istikametine seyir halinde olduğu sırada yeşil ışıkta dönüş yapmak istedi.





YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bu sırada karşı istikametten gelen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Muzaffer K. (73) idaresindeki 35 MEM 53 plakalı otomobil minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü yan devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden 110 ekipleri devrilen minibüsteki minibüs sürücüsü Ruhan, yolcu Rabia Taşdemir ve Mehmet Hanifici’yi, otomobildeki sürücü Muzaffer K., yolcu Şefika Karaca ve Doruk Adayepe’yi araçtan çıkarttı.

Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



