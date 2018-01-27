taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7499
EURO
4,6612
ALTIN
162,70
PETR
70,4600

İzmir'de trafik kazası: İkiz kardeşler hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesindeki trafik kazasında ikiz kardeşler hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA | 27.01.2018 - 01:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bayındır ilçesinden Ödemiş ilçesi yönüne ilerleyen 35 KS 630 plakalı panelvan, Çatal kavşağında Özkan Tosun (32) yönetimindeki 25 SF 062 plakalı otomobille çarpıştı.

İzmir'de trafik kazası: İkiz kardeşler hayatını kaybetti

Panelvandaki ikiz kardeşler Kenan ve Ferhat Gencer (34) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Hakan Çarpan ile otomobildeki Özkan Tosun (32), Fatma Tosun (31), Köksal Tosun (58), Nezaket Tosun (32) ve Zehra Tosun (19) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

16
Organları bağışlanan kız 6 aileyi sevindirdi

Organları bağışlanan kız 6 aileyi sevindirdi

8
Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

4
İzmir'de trafik kazası: İkiz kardeşler hayatını kaybetti

İzmir'de trafik kazası: İkiz kardeşler hayatını kaybetti

0
İstanbul'da sevgilisini öldüren Gürcü kadın intihar etti

İstanbul'da sevgilisini öldüren Gürcü kadın intihar etti

0
Balıkesir'de tır ve otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

Balıkesir'de tır ve otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM