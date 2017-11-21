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İzmir'de trafik yoğunluğu sürücüleri isyan ettirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaların trafiğe neden olması, halkın tepkisini çekti.

21.11.2017 - 13:29
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İZSU Genel Müdürlüğü, şebeke ve isale hatlarında yenileme çalışmaları kapsamında Yeşildere Caddesi üzerindeki 2.5 kilometrelik ana iletim hattında geçen 18 Kasım Cumartesi gününden itibaren çalışmalara başladı.

SÜRÜCÜLER ÇİLEDEN ÇIKTI

İzmir trafiğinin ana arterlerinden biri olan Yeşildere Caddesi'nde, çalışma nedeniyle Karabağlar'dan Bayraklı ve Bornova yönüne gidiş istikametinde gündüz 2 şerit, gece ise 3 şerit trafiğe kapatıldı.

Bayraklı tarafına gidişler 5402 Sokak üzerinden yapılırken, trafik yoğunluğu halkı çileden çıkardı.

İşlerine giderken bu güzergâhı kullanan sürücüler, çalışmanın trafik yoğunluğunun azaldığı yaz dönemi yerine okulların açık olduğu zamana denk getirilmesine de tepki gösterdi.

İzmir'de trafik yoğunluğu sürücüleri isyan ettirdi

"HER ZAMANKİ HALİMİZ"

İşe gitmeye çalıştığını söyleyen bir sürücü, "İzmir'de yapılan çalışmalar hep böyle. Trafik berbat, her zamanki halimiz." dedi.

İzmir'de trafik yoğunluğu sürücüleri isyan ettirdi

"PERİŞAN OLDUK"

Uzun süredir yolda olduğunu belirten bir başka sürücü ise "Esnaf olduğumuz için işe giderken aracımızla gitmek durumundayız. Perişan olduk. İstanbul trafiğini de geçtik." diye konuştu.

İzmir'de trafik yoğunluğu sürücüleri isyan ettirdi

"İZMİR BİTMİŞ"

İzmir genelinde aynı sıkıntıları yaşadığını söyleyen bir diğer sürücü de "Böyle çalışma olmaz. İzmir bitmiş, sadece bu cadde değil, İzmir'in her yerinde böyle trafiği aksatan çalışmalar var. Eskiden sabah ve akşam işe gidip gelirken trafik olurdu. Şimdi her saat aynı." ifadelerini kullandı.

İzmir'de trafik yoğunluğu sürücüleri isyan ettirdi

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