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İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gelinlik fuarında transparan gelinlikler sergilendi.

08.02.2017 - 10:48
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İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7-10 Şubat tarihlerinde, bu yıl 11'nci kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı Gala Defilesi, Portekizli ünlü modacı Micaela Oliveira'nın giyilmesi cesaret isteyen transparan gelinlikleriyle gerçekleşti.

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

TRANSPARAN GELİNLİKLER SERGİLENDİ

Fuar İzmir'de düzenlenen gelinlik, damatlık ve abiye giyim fuarında, Portekizli ünlü modacı Micaela Oliveira’nın imzasını taşıyan koleksiyonun sergilendiği Gala Defilesi'ne transparan gelinlikler damga vurdu.

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İZMİRLİLERE GÖRSEL ŞOV

Defilede, iç çamaşırı markası Intimissima’nın tanıtım yüzü Portekizli model Francisca Perez ile giyim ve parfüm markası Carolina Herrera’nın marka yüzü İspanyol model Montse Suarez de podyuma çıktı. 'Once Upon a Time' adını taşıyan ve 70 parça üründen oluşan koleksiyonu ile ilgi gören, "Ünlülerin stilisti" olarak da anılan Oliveira, Sinderella masalından esinlenerek hazırladığı koleksiyonu ile İzmirlilere görsel şov sundu.

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

AZİZ KOCAOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, defile sonrası Oliveira'ya teşekkür plaketi verdi. Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuar, 4 gün boyunca yedi solo, birer de karma, performans, gala ve final defilesi olmak üzere toplam 11 defileye ev sahipliği yapacak.

GEÇEN SENE ATATÜRK DÖVMELİ MODELLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçen sene Araplara özel hazırlanan defilede Atatürk dövmeli model, gelinlik tanıtmıştı.

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

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