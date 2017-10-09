İzmir'de trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

İzmir'deki kaza, ESBAŞ durağının yaklaşık 100 metre ilerisinde meydana geldi.
TREN 47 YAŞINDAKİ ADAMA ÇARPTI
Tepeköy'den Aliağa yönüne giden 30184 sefer sayılı İbrahim Bodur yönetimindeki İZBAN treni, tren hattında bulunan 47 yaşındaki Ramazan Güler'e çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Güler'i ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Burada tedaviye alınan Güler'in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Vatmanı Bodur, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan tren seferleri, yaklaşık yarım saat sonra normale döndü. Soruşturma sürüyor.