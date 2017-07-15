İzmir'de trenin önüne atlayan genç öldü

Dün saat 10.00 sıralarında Sarnıç İZBAN durağında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Barışcan Yılmaz, durakta beklediği sırada Torbalı yönünden Aliağa'ya gitmekte olan trenin önüne atladı.

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Hareket halindeki trenin altında kalan Yılmaz'ı görenler treni durdurarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



