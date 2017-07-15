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İzmir'de trenin önüne atlayan genç öldü

Gaziemir'de 18 yaşındaki Barışcan Yılmaz, İZBAN durağında hareket halindeki banliyö treninin önüne atlayarak intihar etti.

15.07.2017 - 09:02
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Dün saat 10.00 sıralarında Sarnıç İZBAN durağında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Barışcan Yılmaz, durakta beklediği sırada Torbalı yönünden Aliağa'ya gitmekte olan trenin önüne atladı.

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Hareket halindeki trenin altında kalan Yılmaz'ı görenler treni durdurarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İzmir'de trenin önüne atlayan genç öldü


İzmir'de trenin önüne atlayan genç öldü

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