taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.567
USD
3,8245
EURO
4,7079
ALTIN
162,40
PETR
63,8800

İzmir'de trenlere kadın gücüyle yön veriyor

İzmir'de TCDD'deki zor ve riskli görevlerden tren teşkil işçisi kadrosunda çalışan Neşe Kaya, güç gerektirdiği için genellikle erkeklerin çalıştığı işinin üstesinden geldiğini belirtti.

AA | 09.03.2018 - 02:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Anadolu Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü mezunu olan ve 6 yıldır TCDD bünyesinde makasçı olarak çalışan 30 yaşındaki Neşe Kaya, günde 36 trenin geçtiği Ödemiş ve Tire ilçeleri arasındaki kavşak konumundaki Çatal İstasyonu'nda görev yapıyor.

İzmir'de trenlere kadın gücüyle yön veriyor

Tren raylarına kadın eliyle yön veriyor VİDEO

BAKIM İŞLERİ DE KENDİSİNDE

O günkü nöbetine göre sabah 05.00'te işe başlayan Kaya, kadın gücüyle rayların makaslarının değiştirilmesinin yanı sıra istasyondaki manevra işlemlerini yaparak istasyona gelen trenlere sinyal verip ilgili yola yönlendiriyor.

Değişik yön ve istasyonlara gidecek vagonların tek tek veya gruplar halinde yollara dağıtılıp birbirine bağlanması veya çözülmesi gibi zorlu işleri de yapan Kaya, ayrıca istasyon, raylar ve makasların da temizlik ve bakımıyla ilgileniyor.

İzmir'de trenlere kadın gücüyle yön veriyor

"YOLCULAR DA ŞAŞIRIYOR"

Neşe Kaya, yaptığı açıklamada, tren teşkil işçiliğinin TCDD'deki en zor ve riskli görevlerden olduğunu, zorlukları bilindiği için makasçı kadrosunda genelde erkeklerin çalıştığını, çevresindekilerin işini öğrenince çok şaşırdığını anlattı.

Sabah saat 05.00'te bayrağı alarak karşıladığı treni istasyona aldığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Trenler için bekleme noktalarımız var, 15 dakika öncesinden gidip treni bekliyoruz. Treni karşılayıp istasyona alıyoruz. Bir kadın olarak tabii ki zorlanıyorum, bazı zorlukları var ama çalışan arkadaşlarımızın da desteğiyle bu zorlukların üstesinden geliyorum. Tren istasyona girip de yolcuları karşılarken bu işi yaptığımı görenler şaşkınlıkla bakıyor çünkü genelde erkekler çalışıyor bu işte."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erzurum'da 3.0 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3.0 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem bir deprem meydana geldi.
Gebze'de bir kişi intihar etti
Gebze'de seyir halindeki bir sürücü kayıt yaptığı sırada bir intiharı görüntüledi.
Malatya'daki kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin TL ceza
İhbar üzerine harekete geçen Malatya emniyeti, baskın yaptığı bir kahvede 77 kişiye para cezası kesti.
Kendini asan genci, babası son anda ipten aldı
Sinop'ta bunalıma giren 17 yaşındaki genç kendini astı, odaya giren babası ise son anda oğlunu kurtardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ercan Yazgan hayatını kaybetti

39
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

5
Trump'tan çeliğe yüzde 25 alüminyuma yüzde 10 vergi

Trump'tan çeliğe yüzde 25 alüminyuma yüzde 10 vergi

7
Gebze'de bir kişi intihar etti

Gebze'de bir kişi intihar etti

4
Malatya'daki kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin TL ceza

Malatya'daki kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin TL ceza

7
Trabzon 112 personelinden 'Afrin'e Selam'

Trabzon 112 personelinden 'Afrin'e Selam'

4
ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM