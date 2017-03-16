İzmir'de turşu bidonlarından uyuşturucu çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirmeye çalışanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir otobüste arama yaptı.
UYUŞTUCULAR TURŞU BİDONUNDAN ÇIKTI
Narkotik dedektör köpeği "Nero"nun da katıldığı aramada, otobüsün bagajında 2 turşu bidonuna saklanmış şeffaf jelatine sarılı 10 kilogram esrar bulundu.
1 TUTUKLAMA
Turşu bidonlarının sahibi M.B'nin (33) başka bir otobüsle geldiğini belirleyen ekipler, İzmir Otogarı'nda düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.