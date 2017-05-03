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İzmir'de üniversite öğrencisi kaldığı yurtta kendini astı

Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Çetin Samutoğlu, kaldığı yurtta intihar etti.

03.05.2017 - 23:47
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Akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan özel bir üniversitenin öğrenci yurdunda meydana gelen olayda, Turizm Rehberliği 1'inci sınıf öğrencisi Çetin Samutoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları, durumu yurt yetkililerine bildirdi. Yurt çalışanları, odasına girdiklerinde Samutoğlu'nu tavana asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Çetin Samutoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


İzmir'de üniversite öğrencisi kaldığı yurtta kendini astı

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