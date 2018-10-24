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İzmir’de uyuşturucu operasyonları

Kentin birçok noktasına eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İHA | 24.10.2018 - 00:07..
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İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İzmir’de uyuşturucu maddenin ulaşılabilirliğini engellemek için kentin birçok noktasına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 690 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 120 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 49 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi.

Ayrıca, adreslerde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu anlaşılan 2 adet küp ile 2 adet pipo ağzı eser de bulunurken, 7 şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de uyuşturucu operasyonları

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