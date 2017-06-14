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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişi yakalandı.

14.06.2017 - 11:26
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ve 11 ilçede "şafak" vakti eş zamanlı operasyon başlattı.

1.500 POLİS, NARKOTİK KÖPEKLERİ...

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan operasyona kırsalda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Yaklaşık bin 500 personelin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, kokuya duyarlı 8 narkotik köpek de yer aldı.

Zanlıların yakalanması için ev, iş yeri, eğlence merkezi ve mahallelerde geniş güvenlik önlemi alınarak arama yapıldı. Açılmayan bazı evlerin kapıları ise "koçbaşı" ile kırıldı.

50 GÖZALTI

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda, çoğunluğu "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 zanlı yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda; satışa hazır paket halinde esrar, hassas terazi, bir tabanca, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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