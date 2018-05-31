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İzmir'de uyuşturucu teknesine nefes kesen operasyon

Ekiplerin havadan ve karadan düzenlediği film gibi operasyonla, 32 paket halindeki 113 kilo 200 gram skunk, ele geçirildi.

AA | 31.05.2018 - 13:49..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla Türkiye'ye uyuşturucu sokulacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İzmir'de uyuşturucu teknesine nefes kesen operasyon

HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin, Çeşme ilçesine tekneyle uyuşturucu getirdiğini belirleyen ekipler, harekete geçti.

Karada önlem alan ekipler, havadan helikopter desteğiyle Mersin koyu mevkisinde, 10 mil açıkta bekleyen tekneyi Sahil Güvenlik botlarıyla takibe aldı.

İzmir'de uyuşturucu teknesine nefes kesen operasyon

ÇANTALARI DENİZE ATTILAR

Takip edildiklerini anlayan zanlılar, beraberlerindeki çantaları denize atarak kaçmaya başladı. Üç kişinin bulunduğu tekne, Çakmak Burnu mevkisinde durduruldu.

Ekipler, uyuşturucuyu almaya gelen otomobildekileri de yakaladı.

113 KİLO SKUNK YAKALANDI

Denizden çıkarılan çantalarda, tekne ve otomobilde 32 paket halinde 113 kilo 200 gram skunk, bir ruhsatsız tabanca ve bir dürbün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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