İzmir'de vahşi cinayetin sırrı çözüldü

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Yakakent Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülen ve naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, genç kadının birlikte yaşadığı Ü.Ş'nin (24) Konak ilçesi Hatay semtinde saklandığı evi belirledi. Düzenlenen operasyonla Ü.Ş. ve arkadaşı İ.Ö'yü (27) gözaltına alındı.
KISKANÇLIK CİNAYETİ
Ü.Ş. ile Funda Gülmez, Çiğli'deki evi paylaşan G.K ve M.K'nın da gözaltına alındığı bildirildi. Ü. Ş.'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti "Kıskançlık" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
Çiğli ilçesinde, 21 Mart'ta 25 yaşındaki Funda Gülmez bıçakla öldürüldükten sonra poşete sarılmış halde yaşadığı evin banyosunda yakınları tarafından bulunmuştu.