taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

İzmir'de vahşi cinayetin sırrı çözüldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde öldürüldükten sonra naylon poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet zanlısı yakalandı.

25.03.2017 - 13:06
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Yakakent Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülen ve naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, genç kadının birlikte yaşadığı Ü.Ş'nin (24) Konak ilçesi Hatay semtinde saklandığı evi belirledi. Düzenlenen operasyonla Ü.Ş. ve arkadaşı İ.Ö'yü (27) gözaltına alındı.

İzmir'de vahşi cinayetin sırrı çözüldü

KISKANÇLIK CİNAYETİ

Ü.Ş. ile Funda Gülmez, Çiğli'deki evi paylaşan G.K ve M.K'nın da gözaltına alındığı bildirildi. Ü. Ş.'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti "Kıskançlık" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Çiğli ilçesinde, 21 Mart'ta 25 yaşındaki Funda Gülmez bıçakla öldürüldükten sonra poşete sarılmış halde yaşadığı evin banyosunda yakınları tarafından bulunmuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

46
Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

171
David Rockefeller'ın hayat hikayesi

David Rockefeller'ın hayat hikayesi

60
Mogherini’den Brexit çıkışı

Mogherini’den Brexit çıkışı

54
İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

138
İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

109
ABD'den Suudi Arabistan'a dava

ABD'den Suudi Arabistan'a dava

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM