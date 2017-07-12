İzmir'de grev nedeniyle vapur ve feribot seferleri yapılamıyor

TÜRK-İŞ'e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesine İZDENİZ A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

SEFERLER DURDU

Grev kararı alan TDS üyeleri, bugün saat 06.00'dan itibaren iş bırakma eylemine başladı. Eylem nedeniyle feribot ve vapur seferleri yapılamıyor.

"İLK KEZ GREV YAPIYORUZ"

Bostanlı Vapur İskelesi önünde toplanan grup, davul zurna eşliğinde greve başladı. Grup adına açıklama yapan TDS Genel Başkanı Dr. Hasan Pekdemir, "Denizciler Sendikasının 66 yıllık tarihinde ilk kez bir grev uygulamasına geçiyoruz bu şunu gösteriyor biz gerçekten diyalogdan yana barışçıl her şeyi masa başında konuşarak tartışarak çözüme ulaşmasını isteyen bir sendikayız yani politik olarak da yaklaşımımız böyle. Ama maalesef İzmir büyükşehir belediyesi ile yaptığımız toplu iş görüşmelerinde bir sonuç alamadık dün akşam geç saatlere kadar Türk iş bölge temsilcisi arkadaşları ile aziz başkanla yaptığımız görüşmelerden de maalesef bir sonuç alamadık. Dolayısıyla görüşmelerden bir sonuç alamayınca da bu sabah itibariyle de grevi uygulamak durumunda kaldık." dedi.

Grup açıklamanın ardından Bostanlı Feribot İskelesi önündeki bekleyişini sürdürdü.