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İzmir'de yağmur kara dönüştü

Yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi..

DHA | 07.01.2017 - 08:58
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Sabahın erken saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Bornova ilçesinin Evka-4 mahallesi sakini 55 yaşındaki Mümin Çıban, İzmir’de ikinci defa böyle bir kar yağışı gördüğünü ve mutlu olduğunu söyledi.

"İLGİNÇ GELİYOR"

Çıban, "İzmir'de ikinci defadır kar yağışını görüyorum ilginç geliyor." dedi.İzmir'de yağmur kara dönüştü

İzmir'de yağmur kara dönüştü

Diğer yandan Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle İZBAN Banliyö tren seferleri durdu.

İZBAN SEFERLERİ DURDU

İZBAN'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle işletme yapamıyoruz. TCDD ekipleri duruma müdahale ediyor. ESHOT devreye girdi" denildi.İzmir'de yağmur kara dönüştü

GÜN BOYU ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

İzmir'de kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor..İzmir'de yağmur kara dönüştü

İzmir'de yağmur kara dönüştü

İzmir'de yağmur kara dönüştü

İzmir'de yağmur kara dönüştü

İzmir'de yağmur kara dönüştü


 

 


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