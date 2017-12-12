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İzmir'de yakalanacağını anlayan terörist boğazını kesti

Eş zamanlı eylemler yapmak için hazırlık yapan bölücü terör örgütü PKK'nın İzmir'e gönderdiği örgüt üyesi Sinan D. ile ona yardım eden 5 kişi yakalandı.

DHA | 12.12.2017 - 13:26..
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK'nın Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler yapacağı ve büyük kentlere eylemleri gerçekleştirecek teröristleri gönderdiği bilgisi üzerine, harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İzmir'de eylem yapacağı belirlenen örgüt üyesi Sinan D.'nin, Buca ilçesindeki bir evde kaldığı belirlendi. Ayrıca Sinan D.'nin izini kaybettirmek amacıyla farklı adreslerde konakladığı anlaşıldı.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Eylem için keşif çalışması da yaptığı tespit edilen Sinan D.'nin kaldığı eve, ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Yakalanacağını anlayan örgüt üyesi, bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.

İzmir'de yakalanacağını anlayan terörist boğazını kesti

TEDAVİ EDİLDİ

Kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, yaralı haldeki teröristi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki tedavisinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Sinan D. sorguya alındı.

İzmir'de yakalanacağını anlayan terörist boğazını kesti

Teröristin sorgusu doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler Sinan D.'ye yardım eden 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan 2 memur ile bir üniversite öğrencisinin de bulunduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sinan D.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de yakalanacağını anlayan terörist boğazını kesti

İzmir'de yakalanacağını anlayan terörist boğazını kesti

İzmir'de yakalanacağını anlayan terörist boğazını kesti

İzmir'de yakalanacağını anlayan terörist boğazını kesti


İzmir'de yakalanacağını anlayan terörist boğazını kesti

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