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İzmir'de yakalanan çocuk tacizcisi ifade verdi

Emniyet güçleri tarafından yakalandıktan sonra ifadesi alınmak üzere adliyeye götürülen Erman A., tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

13.10.2017 - 09:50
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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, öğrenci velilerinden gelen taciz şikayetleri üzerine harekete geçti.

Velilerin iddiasına göre bir kişi kendisini 'spor hocası' olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz etti. Bayraklı'daki okulların çevrelerindeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, o kişinin çok sayıda suçtan kaydı olan Erman A., olduğunu tespit etti.

Okul önlerinde devriye gezen ekipler her yerde Erman A.'yı ararken, şüphelinin belirlenen eşkali Bornova ve Karşıyaka'daki ekiplere de dağıtıldı.

"TEDAVİYE İHTİYACIM VAR"

Erman A., kısa süre de Bayraklı Asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Ahlak Büro Amirliği'ne getirilen ve işsiz olduğu öğrenilen Erman A., buradaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediği öğrenildi.

İzmir'de yakalanan çocuk tacizcisi ifade verdi

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Erman A.'nın arama çalışmaları sırasında belirlenen güvenlik kameralarında küçük bir kız çocuğuyla konuştuğu anların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde bir apartmanın girişinde küçük kıza bir şeyler söyleyen şüpheli, apartman girişine giriyor.

Küçük kızı apartman girişine çekmeye çalıştığı tahmin edilen şüpheli, küçük kızın uzaklaşmasının ardından kızı peşinden giderek görüntüden kayboluyor.

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SUÇ KAYDI VAR

Yakalandığında üzerinden sahte kimlik çıkan, 10 ayrı suçtan da sabıkası bulunan Erman A., 'Küçük yaşta çocuğa taciz' suçlamasıyla sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de yakalanan çocuk tacizcisi ifade verdi

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