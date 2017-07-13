İzmir'de yangın: 2 restoran kül oldu

Bugün saat 05.30 sıralarında Güzelbahçe Belediyesi 1'inci Balıkçı Barınağı'nda bulunan bir restoranda, kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yandaki kapalı olan başka bir restorana, ardından da Güzelbahçe Sahil Güvenlik Komutanlığı binasına sıçradı.

2 RESTORAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri görenler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 2 restoranın kullanılamaz hale gelirken, Sahil Güvenlik binasında da maddi hasar oluştu.

"MÜHİMMATLARA ULAŞAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ"

Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü ile Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kulözü, "Yangın şans eseri Sahil Güvenlik binasındaki mühimmatların olduğu bölgeye ulaşamadan söndürüldü" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.





















