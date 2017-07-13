taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.810
USD
3,5663
EURO
4,0877
ALTIN
140,21
PETR
47,6600

İzmir'de yangın: 2 restoran kül oldu

İzmir Güzelbahçe'deki balıkçı barınağında çıkan yangında 2 restoran kullanılamaz hale geldi.

13.07.2017 - 09:24
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bugün saat 05.30 sıralarında Güzelbahçe Belediyesi 1'inci Balıkçı Barınağı'nda bulunan bir restoranda, kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yandaki kapalı olan başka bir restorana, ardından da Güzelbahçe Sahil Güvenlik Komutanlığı binasına sıçradı.

İzmir'de yangın: 2 restoran kül oldu

2 RESTORAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri görenler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 2 restoranın kullanılamaz hale gelirken, Sahil Güvenlik binasında da maddi hasar oluştu.

İzmir'de yangın: 2 restoran kül oldu

"MÜHİMMATLARA ULAŞAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ"

Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü ile Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kulözü, "Yangın şans eseri Sahil Güvenlik binasındaki mühimmatların olduğu bölgeye ulaşamadan söndürüldü" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de yangın: 2 restoran kül oldu

İzmir'de yangın: 2 restoran kül oldu

İzmir'de yangın: 2 restoran kül oldu

İzmir'de yangın: 2 restoran kül oldu

İzmir'de yangın: 2 restoran kül oldu

İzmir'de yangın: 2 restoran kül oldu

İlginizi Çekebilir
Organları 2 kişiye umut oldu
Samsun'da boğulma tehlikesi sonrası beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki Onur Sağın'ın organları 2 kişiye umut oldu.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik birçok ilçede operasyon düzenlendi.
Aydın'da kaçak içki operasyonu
Nazilli İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 290 litre kaçak likör ve şarap ele geçirildi.
Tartıştığı eşini baltayla yaraladı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi tartışma üzerine eşini baltayla yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

112
15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

37
Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

24
Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

50
BBC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler

BBC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler

69
Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

46
ABD'de 15 Temmuz afişlerine yasak

ABD'de 15 Temmuz afişlerine yasak

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM