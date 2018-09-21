İzmir'de yine merdiven altı estetik operasyonu yapıldı

Reklam ve tanıtım şirketinde çalışan 35 yaşındaki Burcu Şahin, Konak ilçesinde bir güzellik merkezine gitti. Şahin'in dudakları, büroda çalışan Bülent isimli bir malzemecinin yaptığı müdahale sonrası tanınmayacak hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Dudak içindeki damarın çatladığını belirten genç kadın, avukatları aracılığıyla bu güzellik merkezini şikayet edeceğini duyurdu. Şahin, dudaklarının bu hale gelmesi nedeniyle sokağa çıkamadığını ve işten ayrıldığını belirtirken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

'İSPATLAYAMAZSIN'

Güzellik merkezindeki yetkililerle yazışmaları ve görüşmeleri olduğunu söyleyen Şahin, "2 bin TL'lik ücretin 200 TL'sini kredi kartından, kalanını nakit ödedim. Asıl canımı acıtan, yaptıkları hatayı kabullenmemeleri. Bir de bana utanmadan, 'Burada yaptırdığını ispatlayamazsın' diyorlar. Ancak ordaki kişi doktor değil. Bildiğim kadarı ile malzemeci adama bu işi yaptırdılar. İşlem öncesi ilaç vermeleri gerekiyormuş. Bunu sonradan öğrendim, onu da yapmadılar. Dünyam karardı. Bunların peşini asla bırakmayacağım." dedi.