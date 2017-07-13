İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Servis ekibinin trafikte karşılaştığı zorluk, ambulanstaki araç kamerasına yansıdı. Geçen pazartesi günü öğle saatlerinde, telefon ihbarı üzerine harekete geçen 112 ekibi, Narlıdere İlçesi'ndeki bir hastayı ambulansa alıp Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Araç trafiğinin yoğun olmadığı noktalarda, ambulansın sirenini açmayan şoför, Balçova İlçesi Mithatpaşa Caddesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kavşağı'nda, araçların sol şeritte bulunduğunu fark edince, sireni açıp yolun boşaltılmasını istedi.

ŞOFÖR, AMBULANS ŞOFÖRÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak bu duruma öfkelenen bir otomobilin sürücüsü, yol vermek yerine, otomobilini cadde ortasında bırakıp aracından indi. Kimliği belirsiz sürücü, el kol hareketi yaparak ambulans şoförüne tepki gösterdi, ambulansa doğru yürüdü.

"ACİL HASTA VAR" DİYE BİRKAÇ KEZ YÜKSEK SESLE BAĞIRDI

Ambulans şoförü, 'Acil hasta var' diye birkaç kez yüksek sesle, otomobil sürücüsünü uyardı. Bunun üzerine, sürücü aracına dönüp otomobilini sağ şeride çekti. Tüm bu yaşananlar ise ambulanstaki araç kamerasına yansıdı.

İzmir'de yol isteyen ambulans şoförüne tepki gösterildi VİDEO

"SANİYELERİ BİLE ÖNEMLİ"

Türk Sağlık Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, "Hastaların, hastaneye ulaştırılmasında saniyelerin bile önemli olduğu bir zaman diliminde bir sürücünün ambulans şoförüne 'Yol istediği' için tepki göstermesine anlam veremiyoruz. O ambulansın içinde kendi ailesi ya da yakını da olabilirdi. Olmasa bile sonuçta insan hayatının hiçbir şeyle değiştirilemeyeceği gibi bir gerçek var. Neredeyse her gün sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarıyla ilgili haberleri görüyoruz ve bunun engellenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bir de trafikte böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Bu gibi görüntüleri yalnızca insanların duyarlılığı engelleyebilir. Tepki göstermek yerine en hızlı ve güvenli şekilde yola açmalıyız. Bu aracın plakası da görüntülerde açık şekilde görülebiliyor. Bununla ilgili gerekli girişimlerde de bulunuldu" dedi.



















