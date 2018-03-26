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İzmir’de yolcu otobüsü küle döndü

İzmir Buca'da belediye otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

İHA | 26.03.2018 - 21:25..
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Sabah saatlerinde Menderes Caddesi 397 sokak önünde Çamlıkule-Konak arasında sefer yapan ESHOT otobüsü seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangına ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaparken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan otobüse müdahalede bulundu.

İzmir’de yolcu otobüsü küle döndü

CAN KAYBI YOK

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ESHOT otobüsü kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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