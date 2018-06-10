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İzmir'de yolcu treninde merdiven açık unutuldu: 1 yaralı

Merdivenleri açık unutulan bir yolcu treninin zarar verdiği zemin kaplamalarından fırlayan parça nedeniyle, bir yolcu hafif yaralandı.

DHA | 10.06.2018 - 09:17..
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İzmir'den Menemen yönüne giden TCDD'ye ait bir yolcu treninin makinisti, dün akşam saatlerinde, yolcuların rahatça inip binebilmeleri için istasyonlarda açılan merdivenleri kapatmayı unutup, yola çıktı.

İzmir'de yolcu treninde merdiven açık unutuldu: 1 yaralı

KAPLAMALARI SÖKTÜ

İzmir'de raylı sistemle banliyö taşımacılığı yapan İZBAN'ın da kullandığı hat üzerindeki Salhane İstasyonu'na giren TCDD treninin açık durumdaki merdivenleri, kenardaki duvarlara sürttü.

İstasyonun kenarına zarar veren tren, yolcu bekleme bölümünde, zemindeki kaplamaların da bir sırasını yerinden söktü. Yolcuların uyarısı üzerine makinist tarafından bir süre durdurulan tren, ardından yoluna devam etti.

İzmir'de yolcu treninde merdiven açık unutuldu: 1 yaralı

FIRLAYAN PARÇA YOLCUYA İSABET ETTİ

Fırlayan parçalardan bininin başına isabet ettiği yolculardan Orhan İkikarakayalı ise hafif yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri İkikarakayalı'ya ayakta müdahale etti. Yaralı yolcu iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmedi.

Olay anını anlatan İkikarakayalı, "Tren gürültüyle geliyordu. Kulaklarımı kapattım. Bir baktım taşlar geliyor. Kaçamadım. Döndüm arkamı eğildim ama baktım alnıma gelmiş." dedi.

Aynı hattaki İZBAN tren seferlerinin ise yananan kazadan olumsuz etilenmediği belirtildi.

İzmir'de yolcu treninde merdiven açık unutuldu: 1 yaralı

İzmir'de yolcu treninde merdiven açık unutuldu: 1 yaralı



İzmir'de yolcu treninde merdiven açık unutuldu: 1 yaralı



İzmir'de yolcu treninde merdiven açık unutuldu: 1 yaralı



İzmir'de yolcu treninde merdiven açık unutuldu: 1 yaralı

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