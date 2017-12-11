İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Gece saat 01:30 sularında gerçekleşen olayda, Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olan Semih D. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 31 yaşındaki Serpil Zümbül’e çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ GELDİĞİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zümbül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN SORGUYA GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan, kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Semih D. ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Semih D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Semih D., hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.