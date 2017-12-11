taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8362
EURO
4,5195
ALTIN
153,99
PETR
63,0400

İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 31 yaşındaki Serpil Zümbül, bir otomobilin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 11.12.2017 - 06:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gece saat 01:30 sularında gerçekleşen olayda, Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olan Semih D. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 31 yaşındaki Serpil Zümbül’e çarptı.

İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİĞİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zümbül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN SORGUYA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Semih D. ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Semih D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Semih D., hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı
Eşinden ayrılmış ve bir çocuk babası olan Şara Çopur, Gebze'deki sevgilisiyle telefonda konuştuktan sonra intihar etti.
Çanakkale'de cami yakan kişi bulundu
Çanakkale’deki Baklacı Camisi'nde çıkan yangının nedeni ortaya çıktı.
Alkollü sürücü TIR'a çarptı: 2 kişi öldü
Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün Karabük'ün Eskipazar ilçesinde arkadan TIR'a çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Elazığ'da Afganlar kavga etti: 5 yaralı
Elazığ’da Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

82
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

40
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

18
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

32
Bakan Yayman: ABD'den sonra ikinci sıradayız

Bakan Yayman: ABD'den sonra ikinci sıradayız

21
Nobel Ödülleri İsveç'te sahiplerini buldu

Nobel Ödülleri İsveç'te sahiplerini buldu

5
Karabük'te yalnız yaşadığı evde öldürüldü

Karabük'te yalnız yaşadığı evde öldürüldü

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM