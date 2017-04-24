İzmir'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 113 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Yelken Kayalıkları mevkisindeki ormanlık alanda saklanan grubu tespit etti.

113 KİŞİ YUNAN ADALARINA KAÇACAKTI

Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan 69 Suriye, 5 Irak ve 5 Srilanka uyruklu 79 kişi, ekipler tarafından yakalandı.

Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bir botun batmak üzere olduğu ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Ekipler, arama tarama çalışması yaptıkları sırada Küçükbahçe Mahallesi mevkisinde tespit ettikleri 27 Suriye, 5 Kongo, biri Kamerun ve biri Somali uyruklu 34 kişiyi yakaladı.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.