İzmir'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 46 kişi yakalandı

Uç Burun açıklarında lastik bot belirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

AKDENİZ'DE YASA DIŞI GEÇİŞLER

Lastik botu durduran ekipler, Sakız Adasına geçmek isteyen biri Irak, 45'i Suriye uyruklu 46 kişiyi yakaladı.

ARALARINDA SURİYELİ MİLLİ TAKIM OYUNCUSU DA VAR

Yakalananlar arasında yer alan Suriye Genç Milli Takımı futbolcusu Yaser Hamdan (24), gazetecilere yaptığı açıklamada 2,5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, bu süre içinde pek çok kez Yunanistan'a geçmeye çalıştığını belirtti.

"YARIN YİNE DENEYECEĞİM"

Hamdan, 15 kez Yunan adalarına geçmek isterken yakalandığını ifade ederek, "Bugün yine yakalandık ama yarın yine deneyeceğim. Ta ki karşıya geçmeyi başarana dek. Ülkemdeki savaş ve terörden kaçtım." diye konuştu.

Sahil Güvenlik botuyla Çeşme Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.