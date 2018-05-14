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İzmir'de zincirleme kaza: 1 yaralı

İzmir Torbalı'da 6 aracın karıştığı kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 14.05.2018 - 17:09..
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Saat 14.00 sıralarında İzmir- Aydın Karayolu Kuşçuburun Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir kamyonun da bulunduğu toplam 6 araç, trafik ışıklarının bulunduğu bölgede çarpıştı.

YARALI TEDAVİDE

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, itfaiyenin sıkıştığı yerden çıkardığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli sürücüyü, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İzmir'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Burada tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de zincirleme kaza: 1 yaralı

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