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İzmir'de zincirleme kaza; 5 yaralı var bir sürücü kayıp

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir otomobil, aynı istikamette giden iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA | 12.05.2018 - 05:51..
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Bayraklı'da kontrolden çıkan bir otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi altına aldı. Kazada yaralanan 5 kişinin de hayati tehlikesi bulunmuyor.

İzmir'de zincirleme kaza; 5 yaralı var bir sürücü kayıp

BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI

Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bunun üzerine araç aynı yönde ilerleyen Mustafa Sıvacı’nın idaresindeki 35 AE 8274 plakalı otomobile, daha sonrada Mehmet Arslanoğlu’nun kullandığı 35 T 6723 plakalı ticari taksiye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Sıvacı’nın kullandığı otomobil takla atarken, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolu sol tarafında bulunan beton bariyerlere, ticari taksi ise yolun solundaki refüje çarparak durabildi.

Kaza sonucu, takla atan otomobilin içerisinde yolcu konumunda bulunan Eylül Sıvacı, Melis Sıvacı ve Nazan Sıvacı, 35 KD 9236 plakalı otomobil içerisinde bulunan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, ticari takside ise sürücü Mehmet Arslanoğlu yaralandı.

İzmir'de zincirleme kaza; 5 yaralı var bir sürücü kayıp

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Anadolu Caddesi kısa süreli trafiğe kapanırken, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların cadde üzerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Öte yandan, bölgeye intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 35 KD 9236 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Ekipler, sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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