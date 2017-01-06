İzmir'deki adliye binasına yönelik düzenlenen hain terör saldırısında güvenlik kameralarının kaydettiği bir görüntü sosyal medyada dikkat çekti.
TERÖRİSTLERİN SİPER ETTİĞİ JANDARMA ARACI
Görüntülerde şehit polis memuru Fethi Seki'nin teröristlerle çatıştığı saniyelerde, teröristlerin siper aldığı jandarma aracının kapısı açılıyor; ancak çatışma sesinden sonra tekrar kapanıyor.
Bu sırada ikinci terörist polis memurundan kaçarak aynı aracın arkasına geliyor.
İzmir'deki çatışma anında jandarma aracının kapısı açıldı VİDEO