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İzmir'deki Ceylin cinayetinde yeni detaylar

10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldüren katil zanlısı Ş.T, 500 liralık borcu yüzünden öldürdüğünü söyledi.

16.06.2017 - 12:55
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İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde parkta kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılarda ortaya çıktı.

BORCU YÜZÜNDEN CEYLİN'İ KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİ

Katil zanlısı Ş.T.'nin, ev eşyası satan firmalara olan 500 TL'lik borcunu uzun süredir ödeyemediği için Ceylin'i kaçırma planı yaptığı belirlendi.

İzmir'deki Ceylin cinayetinde yeni detaylar

YÜZÜNE HAVLU KAPATIP, MAKYAJ KUTUSUYLA VURDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ceylin'i kaçıran Ş.T.'nin, dedesi Mustafa Atik'ten 500 TL para istemeyi planladığı, ancak Ceylin'in evine gitmek istemesi üzerine durdurmak için yüzüne havlu kapattığı saptandı. Bu sırada Ceylin'in baygın halde yere düşmesi üzerine makyaj kutusuyla vurup öldürdüğü tespit edildi.

İzmir'deki Ceylin cinayetinde yeni detaylar

ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN DEDESİ VE BABAANNESİYLE YAKINLIK SAĞLADI

Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Ceylin'i öldüren Ş.T.'nin, saat 17.00 sıralarında ailesinin onu aramaya çıktığını gördükten sonra, dedesi ile babaannesine, şüphe çekmemek için yakınlık gösterdiği öğrenildi.

Ş.T.'nin olayı anlattığı eşi S.T.'nin polise gitmek istediğini söylemesi üzerine onu durdurmak içinde 3 yaşındaki oğullarını kullandığı ifade edildi. Ş.T.'nin gece polisi aramayı planlayan S.T.'ye, “Şimdi polise gidersek çocuğumuza kim bakacak?" dediği, bunun üzerine de gitmedikleri belirlendi.

Ceylin'in son görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

İzmir'deki Ceylin cinayetinde yeni detaylar

Bu arada olayda tutuklanan Ş.T.'nin kendisini evlatlık alıp büyüten halası R.Ö.'nün ise ifadesinde, evde şüpheli bir durum görmediğini, koku da almadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Ancak olayı R.Ö.'nün de bildiği ve polise anlatmadığı ileri sürüldü.

İzmir'deki Ceylin cinayetinde yeni detaylar


İzmir'deki Ceylin cinayetinde yeni detaylar

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