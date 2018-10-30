İzmir'deki en eski Türk izleri siliniyor

6 Temmuz 1770 gecesi yaşanan ve Osmanlı Donanmasının kül olmasıyla sonuçlanan Çeşme Faciası Türk Denizcilik Tarihi açısından oldukça önemlidir ve tarihe meraklı herkes tarafından bir şekilde bilinmektedir.

Oysa bugün o facianın yaşandığı yerin sadece bir kaç kilometre uzağında Türk Denizcilik Tarihinin en önemli isimlerinden Çaka Bey'in mezarının da bulunma ihtimali yüksek Türkmen yerleşim alanı Eski Çeşme Köyü'nde yaşanan faciadan kimsenin haberi yok gibi!

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