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İzmir'deki en eski Türk izleri siliniyor

İzmir'de Türk varlığının en eski izlerinin bulunduğu alandaki Türk Mimarisine ait son izler de "konservasyona ihtiyaç yok" denilerek tarihe gömülüyor.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 18:35..
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6 Temmuz 1770 gecesi yaşanan ve Osmanlı Donanmasının kül olmasıyla sonuçlanan Çeşme Faciası Türk Denizcilik Tarihi açısından oldukça önemlidir ve tarihe meraklı herkes tarafından bir şekilde bilinmektedir.

Oysa bugün o facianın yaşandığı yerin sadece bir kaç kilometre uzağında Türk Denizcilik Tarihinin en önemli isimlerinden Çaka Bey'in mezarının da bulunma ihtimali yüksek Türkmen yerleşim alanı Eski Çeşme Köyü'nde yaşanan faciadan kimsenin haberi yok gibi!

Haberi arkeolojikhaber.com’dan okumak için tıklayınız

İzmir'deki en eski Türk izleri siliniyor

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