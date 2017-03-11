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İzmir'deki 'evet' kampanyasına İzmir Marşlı protesto

İzmir'de Ege Üniversitesi öğrencileri, 'evet' kampanyası yürüten grubu İzmir Marşı okuyarak protesto etti.

11.03.2017 - 13:28
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TBMM'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi, 16 Nisan'da yapılacak referandumla oylanacak. Referanduma kadar yürütülen 'evet', 'hayır' kampanyaları çeşitli illerde sürerken, İzmir'de ilginç bir protesto yapıldı.

'EVET' KAMPANYASI YÜRÜTEN GRUBA SALDIRDILAR

Referanduma olumlu yaklaşan bir grup, Konak'ta 'Evet' diyerek yürüyüş yaptı. Bu sırada Ege Üniversitesi öğrencisi olduklarını söyleyen başka bir grup, 'hayır' diyerek 'evetçi' gruba saldırdı.

İZMİR MARŞI'YLA PROTESTO

'Evet' broşürlerini alıp yerlere savuran grup, daha sonra İzmir marşı okuyarak grubu protesto etti.

İzmir'deki  'evet' kampanyasına İzmir Marşlı protesto VİDEO

İzmir'deki 'evet' kampanyasına İzmir Marşlı protesto

İzmir'deki 'evet' kampanyasına İzmir Marşlı protesto

İzmir'deki 'evet' kampanyasına İzmir Marşlı protesto

İzmir'deki 'evet' kampanyasına İzmir Marşlı protesto

İzmir'deki 'evet' kampanyasına İzmir Marşlı protesto

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