İzmir'deki göçmen kazasında 11 kişi tutuklandı

1Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi
Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi. İstanbul Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Erbil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
6İyi Parti'den peş peşe gelen istifalar
İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın göreve atanmasının ardından İP sarsıldı. 17 teşkilat, 20 gençlik kolu olmak üzere 37 başkan İyi Parti'den istifa ettiklerini duyurdu.
7Arsene Wenger: 1 Ocak'ta geri dönüyorum
22 yıllık Arsenal macerasına son veren Arsene Wenger, yeşil sahalara geri döneceğini "Muhtemelen 1 Ocak'ta beni bir takımın başında göreceksiniz" diyerek açıkladı.
1İran'da terör saldırısı
İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.
4Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti
Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.
5Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri
Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.