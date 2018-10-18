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İzmir'deki göçmen kazasında 11 kişi tutuklandı

İzmir'de 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 11 kişi tutuklandı.

AA | 18.10.2018 - 21:14..
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İzmir'deki göçmen kazasında 11 kişi tutuklandı

İzmir'de 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 11 kişi tutuklandı.

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