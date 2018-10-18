İzmir'deki göçmen kazasında 11 kişi tutuklandı

Almanya’nın Saksonya eyaletinin Chemnitz kentinde bir Türk restoranı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

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Sagrada Familia'nın kaçak yapı olduğu ortaya çıktı

İspanya'da bulunan ve inşaatı 130 yıldan uzun süredir devam eden Sagrada Familia kilisesi, imar izni olmadığı gerekçesiyle Barcelona Belediyesi'ne yaklaşık 35 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti.