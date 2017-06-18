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İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

Bornova'da bir iş yerine giren 2 kişi, levyeyle açtıkları çelik kasalardan toplam 600 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldı.

18.06.2017 - 10:48
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Cumartesi günü saat 01.10 sıralarında 6135 Sokak numara 9'da bulunan 5 katlı Bedesten Çarşısı'nda meydana gelen olayda, otomobille gelen 3 hırsızdan 2'si giriş kapısındaki camı kırıp içeri girdi. Yüzleri maskeli hırsızlar, kapıları kanırtarak açtıktan sonra, çelik kasalara yöneldi.

600 BİN LİRA ÇALDILAR

Levye de kullanarak sekiz işyerindeki kasaları açan hırsızlar çaldıkları toplam 600 bin lira tutarında ziynet eşyası ve parayı, yanlarında getirdikleri çuvala koydu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN SIKIŞTIRILDILAR

Bu kez dokuzuncu işyerine giren hırsızlar, burada site güvenlik görevlisi Osman Bedir tarafından kıstırıldı. Şüphelilerden, çaldıkları para ve ziynet eşyasının bulunduğu çuvalı taşıyan Orhan G.'ye müdahale eden güvenlik görevlisi Osman Bedir'e, bu kez diğeri levye ile vurup kaçtı.

İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

POLİSİ ARADI

Güvenlik görevlisi Osman Bedir, başına aldığı darbeye rağmen, yakaladığı Orhan G.'yi ve çuvalı bırakmadı, durumu polise bildirdi. Gelen polisler, Orhan G.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde parmak izi çalışması yapan ve güvenlik kamerası görüntülerine inceleyen ekipler, kaçan diğer 2 kişiyi de yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden birinin girecekleri işyerlerinin cep telefonuyla fotoğrafını çekmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

600 BİN LİRAYI KURTARDI, BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI

Levye ile yaralanan, 600 bin lira tutarındaki ziynet eşyası ve parayı kurtaran güvenlik görevlisi Osman Bedir, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı, başına 12 dikiş atıldı.

İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

Hırsızlık yapılan işyerlerinden  birinin sahibi olan Değer Sungur, hırsızların her işyerini  4 dakika içinde soyduğunu, güvenlik görevlisinin cesareti sayesinde paralarının kurtarıldığını söyledi. İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata da polisin burada daha sıkı önlem alması gerektiğini, güvenlik görevlisinin canı pahasına hırsızlara müdahale ettiğini ve çalınan para ile ziynet eşyasını kurtardığını, kimsenin bir mal kaybı olmadığını söyledi.

İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

İzmir'deki güvenlik görevlisi 600 bin lirayı kurtardı

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