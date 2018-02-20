İzmir'deki kazada bir aileden 3 kişi öldü

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi’nde yaşayan 6 kişilik Saylan ailesi, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi Yaka mevkiinde bulunan tarlalarında zeytin topladıktan sonra Habip Saylan’ın (30) kullandığı minibüsle eve dönmek için yola çıktı.

Akçaköy yakınlarına geldiklerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma sürüklendi.

3 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Kazada aynı aileden Ayşe Seylan (79), Leyla Seylan (39) ve Nimet Saylan (15) hayatını kaybetti. AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan saatler süren çalışma sonucu çıkarılan sürücü Habip Saylan (30), Muhsin Saylan (32) ve Merve Saylan (17) yaralı olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin düştükleri dere yatağından çıkarma çalışmaları devam ediyor.