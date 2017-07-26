İzmir'deki orman yangını Manisa'ya sıçradı

Yangının Karaköy ve Kabaçınar köylerine yaklaşması üzerine bölgedeki vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle ilçe merkezindeki öğrenci yurtlarına sevk ediliyor.

Turgutlu Kaymakam Vekili Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, yangının köylere ulaşmasını engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yangının ilçede bulunan Karaköy ve Kabaçınar köylerine sıçrama ihtimalinin olduğunu belirten Erdoğdu, "İki köyümüzde de bulunan yaşlı, engelli, kadın ve çocuklarımızı ihtiyaten ilçe merkezinde bulunan yatılı liselerin yurtlarına sevk ediyoruz." dedi.