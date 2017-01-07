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İzmir'deki saldırıda 5 adliye çalışanı gözaltında

İzmir Adliye Sarayı'na düzenlenen ve 2 şehit verdiğimiz saldırının ardından, 18 kişi gözaltına alındı, 5'i adliye çalışanı..

DHA | 07.01.2017 - 14:04
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İzmir'deki saldırıda 5 adliye çalışanı gözaltında

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen perşembe günü bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından çıkan çatışmada polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit oldu.

Polis memuru Sekin'in kahramanca çabası ve diğer güvenlik birimlerinin de müdahalesiyle 2 terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden ölü ele geçirildi.

İzmir'deki saldırıda 5 adliye çalışanı gözaltında

18 KİŞİ GÖZALTINDA, 5'İ ADLİYE ÇALIŞANI

Bu saldırıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Bu arada saldırı akşamında da adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi üyesi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların sendikanın işyeri temsilcisi B.O. ile N.S., T.Ç., E.D. ve N.A. olduğu belirtildi.

İzmir'deki saldırıda 5 adliye çalışanı gözaltında

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