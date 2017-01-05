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İzmir'deki terör saldırısında Fethi Sekin şehit oldu

İzmir'de yapılan terör saldırısında, teröristleri ilk fark ederek büyük bir katliamın önüne geçen, kendisi de şehit düşen kahraman polis..

Haber Merkezi | 05.01.2017 - 18:12
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İzmir'deki terör saldırısında Fethi Sekin şehit oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi ve 2 terörist öldürülürken, 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Daha büyük katliamı ise şehit olan polis memuru önledi.

Fethi Polis'in teröristleri fark etmesi üzerine çatışma çıktı, ardından bomba yüklü araç patlatıldı ve teröristler adliye binasına sızmaya çalıştı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Fethi Polis'in ardından İzmir polisi de teröristlerle çatışmaya girdi, kısa süre içinde 2 terörist öldürüldü.

ŞEHİT FETHİ POLİS KATLİAMI ÖNLEDİ

Bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, teröristleri ilk fark eden ve çatışmaya giren, ardından çıkan çatışmada şehit düşen Fethi Sekin adlı kahraman polisimiz önledi..

İzmir'deki terör saldırısında Fethi Sekin şehit oldu

2. BOMBALI ARAÇ İMHA EDİLDİ

İzmir Valisi Erol Ayyıldız saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Bir araç daha tespit edildi, o da kontrollü şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu değerlendiriyoruz. Riske girmeden arkadaşlar patlatarak ihtimal dahilinde de olmuş olsa bu tehlikeyi bertaraf etti" dedi.

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