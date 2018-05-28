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İzmir'deki trafik kazasında bir kadın yaşamını yitirdi

İzmir'de bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadın çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın hayatını kaybetti.

DHA | 28.05.2018 - 00:57..
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İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yakalaşık 50 metre sürüklendi. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü kaçtı, kadın ise hayatını kaybetti.

İzmir'deki trafik kazasında bir kadın yaşamını yitirdi

KADININ ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Altındağ'dan Buca yönüne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kadına çarptı. Talihsiz kadın otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada kadının üzerinde kimlik bulunamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Talihsiz kadının cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İzmir'deki trafik kazasında bir kadın yaşamını yitirdi


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