İzmir'deki tramvay projesi sorunlara neden oldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Aksoy Mahallesi 1747 Sokak'ta yapılan yeraltı trafo inşaatının karşısındaki apartmanda oturan Erdem Tiryaki, yaptığı açıklamada, geçen yıl tramvayın trafosunun kurulması için çukur açıldığını, çalışma sonrasında önce apartmanlarının bahçe duvarının önündeki zeminde çökme yaşandığını belirtti.

ÇATLAKLAR 3 AY ÖNCE BAŞLADI

Bir süre sonra binalarda da çatlaklar oluşmaya başladığını kaydeden Tiryaki, şunları söyledi:

"Çalışmalar 1 yıldır devam ediyor, çatlaklar ise 3 ay önce başladı. Evimiz 1-2 santimetre öne kaydı, yandaki evlerde çatlaklar oluştu. Üstüne üstlük bizi tehdit ediyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Korku içindeyiz. Belediyeyi arıyoruz ama ulaşamıyoruz. İlla bir çökme olup birinin ölmesi mi lazım?"

İnşaat alanının yakınındaki bir evde yaşayan Nevzat Eryılmaz da tramvay inşaatı nedeniyle evinde çatlaklar oluştuğunu, tadilat yapmak zorunda kaldıklarını iddia etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını belirtti.

Alaybey-Karşıyaka-Mavişehir arasındaki 8,85 kilometrelik güzergah üzerinde planlanan tramvay hattında Nisan 2015'te ray döşeme çalışmalarına, 28 Aralık 2016'da da deneme seferlerine başlanmıştı.



