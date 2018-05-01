İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ele geçirildi

4 parti daha ittifak için anlaştı

İsrail yönetiminin, Yüksek İslami Heyet Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’ye 1 bir ay süreyle ülke dışına çıkma yasağı koyduğu öğrenildi.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Bayern Münih'le 2-2 berabere kaldı ve adını üst üste 3. kez finale yazdırdı.

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Sağanak yağışlar geri geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yağmurlar yurda yeniden giriş yapacak. Hafta sonunda neredeyse tüm yurtta yağmur bekleniyor.