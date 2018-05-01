İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese baskın yaptı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, Y.S (31), A.K (55) ve A.Y (62) gözaltına alındı, kaçan H.A. ise kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üzerinde 23 gram esrar, 28 gram metamfetamin, 9 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen H.A. tutuklandı.
Zanlılardan Y.S. serbest bırakıldı, diğerlerine ise adli kontrol hükümleri uygulandı.