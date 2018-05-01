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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA | 01.05.2018 - 23:44..
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İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese baskın yaptı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ele geçirildi

4 KİŞİ  GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Y.S (31), A.K (55) ve A.Y (62) gözaltına alındı, kaçan H.A. ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerinde 23 gram esrar, 28 gram metamfetamin, 9 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen H.A. tutuklandı.

Zanlılardan Y.S. serbest bırakıldı, diğerlerine ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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