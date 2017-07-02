İzmir'deki yangın 2 noktada sürüyor

Şaşal Mahallesi yakınlarında dün makilik arazide başlayan yangın, çevredeki ormana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale edilen yangını söndürmek için sabahtan itibaren hava unsurları tekrar devreye girdi. Geniş bir alanda etkili olan yangın 2 bölgede devam ederken, yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

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"YANGIN 500 HEKTARDAN FAZLA ALANA SIÇRADI"

Yangında 500 hektarın üzerinde bir alan zarar gördü. Açıklama Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'den geldi. Üzmez yangın ve söndürme çalışmalarına ilişkin gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

"Ciddi bir rüzgar var bu nedenle kontrol altına alamadık. Yangın için Türkiye'nin bütün gücünü buraya aktardık. Ne kadar uçağımız, helikopterimiz varsa buraya gönderdik. 9 helikopter ve 4 uçakla yangına müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ama rüzgarın yön değiştirmesi çalışmalarımızı olumsuz etkiliyor. Böyle çetin hava hallerinde bu işin sonuçlandırılması zor. Balıkesir'den gelen helikopterimiz Tahtalı barajına düştü. Suya yakın olduğu için 5 kişi yüzekre kıyıya çıkmışlardır. Can kaybına sebep olacak bir yaralanma yok. Yangında son durum; şu anda iyiye doğru gidiyor. Yaklaşık 500 hektarın üzerinde bir alan zarar gördü."

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