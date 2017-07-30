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İzmir'deki yangınlar yüzlerce hektarlık alanları kül etti

İzmir'de günlerdir süren orman yangınları binlerce hektarlık orman ve tarım arazilerine mal oldu.

30.07.2017 - 15:31
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İzmir'deki yangınlar yüzlerce hektarlık alanları kül etti

İzmir'de Buca, Bayındır ve Konak'a bağlı 4 noktada çıkan yangına müdahele edilmesi için 5 helikopter 2 amfibik uçak 10 arazöz sevk edildi.

Günerdir süren yangınlara, itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

İzmir'deki yangınlar yüzlerce hektarlık alanları kül etti
Konak'ta çıkan yangının havadan görüntüsü

KONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek olurken dört ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yüzlerce çam ve zeytin ağacı yandı.

İzmir'deki yangınlar yüzlerce hektarlık alanları kül etti

İzmir'deki yangınlar yüzlerce hektarlık alanları kül etti

500 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Yalnızca Bayındır ilçesinde çıkan yangında bile 500 hektarlık orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü ifade edildi.

Yanan alanın havadan görüntüleri, alevlerin geride bıraktığı kabus gibi tabloyu ortaya koydu.

İzmir'deki yangınlar yüzlerce hektarlık alanları kül etti

İzmir'deki yangınlar yüzlerce hektarlık alanları kül etti

Bayındır ilçesinde çıkan yangın havadan görüntülendi.

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