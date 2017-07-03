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İzmir'deki yol verme kavgası kanlı bitti

Güzelbahçe İlçesi'nde, yol verme konusunda çıkan tartışmada 26 yaşındaki Ömer Canki, tabancayla 2 bacağından vurularak yaralandı.

03.07.2017 - 08:37
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Dün saat 19.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana gelen olayda, otomobili ile Çeşme'den İzmir yönüne giden Ömer Canki, yol verme konusunda kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştı.

TABANCASIYLA 3 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz sürücü, tabancasını çekerek Canki'ye 3 el ateş etti. Sağ bacağına 2, sol bacağına 1 mermi isabet eden Canki kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Canki'yi kanlar içinde yerde gören bir başka sürücü, onu otomobiline alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Canki'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olay yerine gelen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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