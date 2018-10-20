İzmir’den gelen angus yüklü gemi körfez açıklarında

Brezilya’dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 büyükbaş hayvan taşıyan gemi, 2 Ekim’de İzmir Alsancak Limanı’na yanaştı. 106 metre uzunluğunda olan ’Julia AK’ isimli gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angus cinsi sığırların olduğu belirtildi.

BEKLETİLMEYE ALINDI

Sığırlar iki hafta boyunca Alsancak Limanı’ndaki gemide bekletildi ancak indirilmedi. Yasal prosedürlerinin tamamlanamadığı bildirilen Angus yüklü gemi İzmir limanından ayrılarak İskenderun’a doğru yola çıktı.

Gece İskenderun Körfezi açıklarına ulaşan gemi Hatay Valiliği ve İskenderun Kaymakamlığı kontrolünde sahil güvenlik ekipleri tarafından körfeze girmesine izin verilmeyerek bekletilmeye alındı.

ANGUSLAR KONTROL EDİLİYOR

21 Günlük aşı sürecini geçtiği gerekçesi ile İzmir limanı tarafından kabul edilmeyen Anguslar için Dünya Sağlık Örgütünün 30 gün kabul edilebilir maddesi bulunuyor. Bu durum göz önünde bulundurularak gemideki tüm anguslar tek tek sağlık açısından kontrol ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, Hatay Valiliği ve İskenderun Kaymakamlığı koordinasyonunda incelemeler devam ederken geminin akıbeti merakla beklenirken, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geminin takibi sürüyor.