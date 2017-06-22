İzmir'e 2.5 milyon euroluk yangın merdiveni

Büyükşehir Belediyesi, bina yükseklilerinin artması üzerine araç filosuna 104 metre uzunluğundaki yangın merdivenini dahil ederken yüksek yapılardaki olası yangın ve kurtarma faaliyetlerine daha çabuk müdahale olanağına sahip olacak.

GÖKDELENLER ÇOĞALIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, Alsancak Liman arkası ile Bayraklı Turan arasındaki 550 hektarlık bölgenin 'Yeni Kent Merkezi' olarak planlanmasının ardından buralarda gökdelenlerin yükselmeye başladığına dikkat çekti.

Derse, şöyle konuştu: "Türkiye'nin ilk ve tek en uzun merdivenli itfaiye aracını Bayraklı İtfaiye Grubumuzda konuşlandırdık. 60 ton yüke sahip merdivenli itfaiye aracıyla gittiğimizde, ilk iş olarak hızla Lotsel ölçüm cihazıyla yeraltı, kanalizasyon, elektrik, su, internet ve doğalgaz altyapıları ve yumuşak zemin bilgilerini elde ediyoruz. Bu bilgiler sayesinde aracımızı kaza riskinden uzak sağlam bir zeminde konuşlandırıyoruz."





KIRICI VE DELİCİ ALETİ VAR

Derse, araç üzerinde hidrolik ve su basınç sistemiyle çalışan kırıcı ve delici aletin bulunduğunu, bunun peş peşe seri darbelerle sac veya camı kırarak yangına hızlı müdahale etmelerini sağladıklarını ifade ederken, "Bu aracın en önemli özelliklerinden biri de kurtarma tüneli. Belirli bir noktadan sonra tüneli araca bağlayıp kazazedeleri bulundukları konumdan hızlıca aşağıya indirebilmeyi sağlıyor." diye konuştu.

Yangın söndürme başta olmak üzere arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılacak 104 metrelik hidrolik itfaiye aracı, 17.5 metre uzunluğunda, 2.5 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde. 2.5 milyon euroluk aracın 'şnorkel' olarak adlandırılan gövdesi 360 derece dönebiliyor.

Kurtarma sepeti gerektiğinde yerden en yüksek nokta olan 104 metreye 6 dakika içinde çıkabiliyor. Hareketleri, kablosuz ve telsiz bağlantılı olarak ana kumanda merkezinden kontrol edilebilen araçta, olay yerinin gözlemi için uzaktan kumandalı video kamera bulunuyor. Araç ulaşılması zor, dar sokaklarda 70 metreden sonra yatay olarak da çalışabiliyor.