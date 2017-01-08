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İzmir'e 31 milyon liralık kira yardımı yapıldı

İzmir’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binaları yıkılan vatandaşlara toplamda 31 milyon liralık kira yardımı yapıldı.

Haber Merkezi | 08.01.2017 - 11:46
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İzmir’de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara ise ara verilmeden devam ediliyor.

İzmir'e 31 milyon liralık kira yardımı yapıldı

ŞU ANA KADAR 9 BİNE YAKIN BİNA YIKILDI

Çevre Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, İzmir’deki kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi. Varan, düzenlenen kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte bölgede 9 bine yakın binanın yıkıldığını kaydetti. Binası yıkılan vatandaşlara da yardım yapıldığını aktaran varan, evini yıkanlara 2016 yılında 31 milyon liraya yakın kira yardımı yapıldığını dile getirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE 34 BİN BİNA DAHA YIKILACAK

Bölgede 900 hektarlık alanın riskli ilan edildiği için kentsel dönüşüm yapıldığını hatırlatan Varan, 34 bin 836 bağımsız birimin daha yıkılacağını belirtti. Bu kentsel dönüşüm çalışmaları sonucu 95 bin 650 kişinin etkileneceğini de açıkladı.

İzmir'e 31 milyon liralık kira yardımı yapıldı

YARDIM 31 MİLYON LİRAYI AŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca riskli alandaki konutu veya işyeri yıkılanlara 18 ay boyunca 795 TL kira desteği verildiğini açıklayan Selahattin Varan, bu binalarda kiracı olanlara 2 aylık kira bedeli olan 1.590 TL'nin bir defaya mahsus ödendiğini söyledi. Evini yıktırıp yenisi yaptıranlara ödenen kira yardımının 2016 yılının ilk 11 ayında 31 milyon 452 bin 682 TL'yi aştığını açıkladı.

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