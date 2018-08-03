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İzmir'e 6 bin büyükbaş hayvan geldi

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için ithal edilen 6 bin 549 büyükbaş hayvan, gemiyle İzmir Alsancak Limanı'na getirildi. Koku ise çevredekileri rahatsız etti.

DHA | 03.08.2018 - 18:22..
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Ülkenin et ihtiyacını karşılamak amacıyla ithal edilen 6 bin 549 büyükbaş hayvanı taşıyan, Bahama bayraklı BADER 3 isimli gemi, İzmir Alsancak Limanı'na demir attı.

KOKU RAHATSIZ ETTİ

Bu sabah itibariyle gemiden yayılan kötü koku, sıcak havanın da etkisiyle, özellikle Alsancak bölgesinde yaşayanları rahatsız etti. İzmir Alsancak Limanı'na gelen büyükbaş hayvanların, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra Türkiye'nin farklı illerine gönderileceği öğrenildi.

İzmir'e 6 bin büyükbaş hayvan geldi

16 AĞUSTOS'TA DA 17 BİN HAYVAN GELECEK

Damızlık büyükbaş hayvanların 1-2 gün içinde gemiden tahliye edilmeleri bekleniyor. Öte yandan, 16 Ağustos tarihinde 16 bin 900 büyükbaş hayvanın daha Alsancak Limanı'na getirileceği öğrenildi.

İzmir'e 6 bin büyükbaş hayvan geldi



İzmir'e 6 bin büyükbaş hayvan geldi

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